Inundações e deslizamentos de terra matam pelo menos 45 pessoas na região central do Quênia

"Enquanto 45 corpos já foram recuperados ao longo do caminho das inundações repentinas e do deslizamento de terra, a busca, o resgate e a recuperação estão em andamento", disse o ministro do Interior, Kithure Kindiki, em um comunicado.

Imagens mostram uma grande seção de trilhos de trem, aterros e árvores arrastados pela encosta. Horas após a chuva diminuir e as águas da enchente começarem a recuar, moradores locais retiravam motocicletas e pertences domésticos da lama.

Joel Kuria, um fazendeiro, foi acordado por gritos e pelo tremor da casa que divide com a esposa e dois filhos.

"Estava muito escuro, mas conseguimos sair de casa a tempo, antes que as águas levassem tudo, inclusive nosso gado", disse ele à Reuters, acampado no centro da cidade.

"O barulho era assustador e foi agravado pelos gritos das vítimas que estavam sendo arrastadas rio abaixo."

Essas mortes levam para mais de 140 o total de mortos no Quênia devido às fortes chuvas e enchentes desde o mês passado. Mais de 185.000 pessoas foram deslocadas, segundo dados do governo.