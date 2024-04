Israel se preocupa com possíveis mandados de prisão do TPI relacionados à guerra de Gaza

Em resposta aos relatos da mídia israelense de que o TPI poderá em breve emitir mandados de prisão para autoridades militares e do governo israelense, o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, alertou no domingo as embaixadas israelenses para reforçarem sua segurança devido ao risco de uma "onda de antissemitismo grave".

"Esperamos que o tribunal (TPI) se abstenha de emitir mandados de prisão contra funcionários políticos e de segurança israelenses", disse Katz. "Não abaixaremos a cabeça ou seremos dissuadidos e continuaremos a lutar."

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou na sexta-feira que qualquer decisão do TPI não afetaria as ações de Israel, mas abriria um precedente perigoso.

As autoridades israelenses estão preocupadas com a possibilidade de o tribunal emitir mandados de prisão contra Netanyahu e outras autoridades graduadas por supostas violações da lei humanitária internacional em Gaza, informou a mídia israelense.

Eles disseram que o TPI também está considerando mandados de prisão para líderes do Hamas.

O TPI, com sede em Haia, e o Hamas, grupo governante de Gaza, não responderam imediatamente a pedidos de comentários.