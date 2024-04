Suspeito de golpe na Alemanha foi visado por suas opiniões sobre a pandemia, diz advogada

"ÓDIO PELA NOSSA DEMOCRACIA"

Outros 18 suspeitos aguardam julgamento: o líder aristocrático príncipe Heinrich XIII de Reuss, herdeiro de uma dinastia sem trono que seria o chefe do novo governo, e outros oito líderes políticos serão julgados em Frankfurt no próximo mês. O resto irá a julgamento em Munique, em junho. Todos contestam as acusações.

"Esses militantes do Reichsbuerger são motivados por ódio pela nossa democracia", afirmou a ministra do Interior, Nancy Faeser, no domingo. "Continuaremos nossa repressão até essas estruturas militantes serem totalmente expostas e esmagadas."

Faeser disse que o extremismo de direita é a maior ameaça radical à democracia alemã, no momento em que políticos do mainstream sofrem para responder a um aumento de popularidade da Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, em segundo lugar nas pesquisas.

O serviço de inteligência doméstica da Alemanha (Verfassungsschutz) colocou membros do movimento Reichsbuerger sob vigilância em 2016. O grupo abrange cerca de 21.000 pessoas e não reconhece a Alemanha moderna como um Estado legítimo, diz o serviço.

Os nove haviam armazenado 500.000 euros em dinheiro, além de 380 pistolas, 350 armas brancas e cerca de 148.000 cartuchos de munição, segundo a agência.