Com Lautaro e Kane, Inter-Bayern tem duelo de matadores nas quartas da Champions

Lautaro Martínez venceu o primeiro round em Munique, não só pela vitória da Inter (2 a 1), mas porque marcou o primeiro gol do time italiano, com um chute espetacular com a parte externa do pé direito, após uma assistência brilhante de Marcus Thuram. Já Kane não marcou.

- Maior artilheiro estrangeiro da Inter -

O estrangeiro com maior número de gols marcados na história da Inter, Lautaro Martínez está a apenas dois gols de igualar outro recorde em seu clube: o de mais gols marcados em uma única temporada da Liga dos Campeões, detido por seu compatriota Hernán Crespo desde 2002-2003.

A Liga dos Campeões é o único grande troféu que falta ao campeão mundial de 2022. Ele ficou perto de conquistar esse título quando perdeu a final de 2023 para o Manchester City (1-0), e essa conquista coroaria definitivamente o jogador de 27 anos como um dos maiores atacantes da última década.

O 'príncipe Harry' também passou por uma grande decepção numa final europeia, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Liverpool em 2019, quando era jogador do Tottenham.

- Final em Munique -

Se o poderoso time alemão quiser chegar à final da Liga dos Campeões na Allianz Arena no dia 31 de maio, Kane e a linha de ataque em geral precisarão recuperar o instinto matador que perderam nas últimas duas partidas: apenas dois gols em 46 chutes na direção da meta.