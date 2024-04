Sorridente, rei Charles visita centro de câncer em retorno às atividades públicas

LONDRES (Reuters) - Um sorridente rei Charles retornou às atividades públicas nesta terça-feira pela primeira vez desde que foi diagnosticado com câncer em fevereiro, dizendo aos pacientes de um centro de tratamento da doença em Londres que ele está "bem".

O Palácio de Buckingham anunciou na sexta-feira que os médicos estavam suficientemente satisfeitos com a resposta do rei de 75 anos ao tratamento para uma forma não especificada de câncer e que ele poderia retomar alguns compromissos públicos.

O primeiro deles foi a visita do rei e de sua esposa, a rainha Camilla, ao University College Hospital Macmillan Cancer Centre, onde ele parecia animado, acenando para as pessoas reunidas do lado de fora ao chegar.