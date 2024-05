Direto do RS: Cenário é de calamidade na Ilha das Flores, em Porto Alegre

É uma ideia de jerico de adiar as eleições. Para adiar as eleições, não dá nem para dizer que essa é uma ideia que parte do governador [Eduardo Leite], porque isso vem sendo aventado desde que as águas tomaram o Rio Grande do Sul, você tem visto gênios, na espécie [política], propondo isso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

A população quer ter o direito de escolher aqueles que fizeram algo em prol de sua sobrevivência ou aqueles [políticos] que ficaram apenas nas redes sociais postando e criticando. (...) Sistematicamente, o Brasil vive catástrofes relacionadas à água, só que a memória do eleitor seca quando chega em outubro. Neste ano, não vai secar. É por isso que tem tanta gente empanicada com isso. É por isso que tem tanta gente no limite do desespero dizendo 'danou-se'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Por que? Porque tem prefeito e vereador que não fez a lição de casa. Falo vereador porque não é só prefeito não. Tem muito vereador que ajudou nesse antiprojeto ambiental em que está mergulhado uma parte do Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro. Então sim, as eleições precisam e podem acontecer. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.