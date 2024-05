Condutor de Porsche que causou colisão com morte deixa isolamento em prisão

Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche envolvido na colisão que matou um motorista de app e que deixou um homem outro ferido, em 31 de março, em São Paulo, saiu do isolamento na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

A liberação de Fernando do "regime de observação" aconteceu no domingo (19). Agora, Fernando divide a cela com outro preso, informou a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

Questionada pelo UOL, a SAP disse que o cabelo do motorista também foi aparado "dentro do padrão estabelecido" pela secretaria. Ao ser fichado no sistema prisional no início do mês, o colunista do UOL Josmar Jozino mostrou que a foto de Fernando indicava que ele não teve os cabelos cortados, uma medida que é de praxe quando o preso dá entrada na unidade prisional.