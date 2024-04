Tiranossauro Rex está no centro de um debate sobre a inteligência dos dinossauros

Agora, uma equipe científica interdisciplinar publicou um estudo em resposta, questionando a metodologia de Herculano-Houzel e desafiando sua avaliação da inteligência do T. Rex e outros grandes predadores dinossauros da subordem dos terópodes.

Eles sugerem uma abordagem mais holística para avaliar a capacidade cerebral do Tiranossauro ou qualquer animal extinto, com o tamanho do cérebro e contagem de neurônios ao lado de outros fatores, como a anatomia e a ecologia do animal, dados de parentes vivos e evidências fósseis sobre como ele se movia e se alimentava que ofereçam um vislumbre de sua vida.

“Nossas principais descobertas são que os cérebros da maioria dos dinossauros, incluindo o T. Rex, eram comparáveis em tamanho relativo com os dos répteis vivos, como crocodilos e jacarés. Além disso, a quantidade de neurônios provavelmente não era excepcional, especialmente para animais da sua massa corporal”, disse o zoólogo Kai Caspar, da Universidade de Heinrich Heine, na Alemanha, que estuda o comportamento de animais vivos e foi o principal autor do estudo publicado nesta semana na revista The Anatomical Record.

“O que precisa ser enfatizado é que répteis certamente não são tão estúpidos quanto se acredita”, acrescentou Caspar. “Seus comportamentos podem ser muito complexos e os dados experimentais que temos apontam para muitas similaridades cognitivas entre eles, mamíferos e pássaros. Então, embora não haja razão para presumir que o T. Rex tivesse hábitos parecidos com os dos primatas, ele certamente era um animal sofisticado em termos de comportamento.”

Herculano-Houzel disse que continua endossando suas descobertas e disse que a nova análise é falha.

“A única coisa que está em disputa é o que já estava na época do meu estudo: qual era de fato o tamanho dos cérebros dos dinossauros. Mesmo naquela época, estávamos falando sobre a diferença entre o cérebro do T. Rex ser do tamanho do de um babuíno ou de um macaco”, disse Herculano-Houzel.