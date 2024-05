Vice-presidente dos EUA denuncia na Flórida proibição ao aborto após 6 semanas

Uma medida legalizando o aborto até a viabilidade do feto pode ser colocada em votação no pleito de novembro, o que pode beneficiar os democratas em uma eleição na qual o aborto é uma das principais questões nacionais.

Kamala visitará Jacksonville, um posto avançado dos democratas, para denunciar o ex-presidente Trump por ter eliminado direitos relacionados ao aborto no estado e destacar os danos das proibições estaduais -- em contraste com a promessa do presidente Joe Biden de proteger o acesso ao procedimento, segundo uma autoridade da campanha.

“À meia-noite, outra proibição de Trump ao aborto entrará em vigor aqui na Flórida”, dirá Kamala, segundo trechos divulgados pela campanha de reeleição Biden-Harris. “Essa proibição se aplica a muitas mulheres antes mesmo delas saberem que estão grávidas -- o que nos diz que os extremistas que escreveram essa proibição nem sabem como funciona o corpo da mulher. Ou simplesmente não se importam”.

Biden declarou durante visita na semana passada que a “Flórida está em jogo nacionalmente”, indicando que os democratas podem tentar virar a disputa no estado, que votou a favor dos republicanos nas mais recentes eleições presidenciais.

“Trump arrancou os direitos e a liberdade das mulheres nos EUA. Em novembro, os eleitores vão ensiná-lo uma lição valiosa: não mexa com as mulheres dos EUA”, disse Biden, em comunicado de campanha nesta quarta-feira.

A decisão da Suprema Corte conservadora de reverter Roe v. Wade em 2022 abriu a porta para a Flórida e outros estados estabelecerem suas próprias leis de aborto.