Após 3 enchentes em 1 ano, morador teme por futuro de cidades no RS

Suspeita de leptospirose

Com a água da enchente que invadiu sua casa, Bordignon está com as mãos muito inchadas. Ele afirma que tinha algumas feridas nas mãos e que, depois da inundação, os ferimentos ficaram roxos e doloridos.

"Sou funcionário público, operador de máquina. Eu trabalho com um trator que tem aquela bomba que pega água e leva nas casas para estocar. Aí eu pego na mangueira e mexo na água, na lama. Eu tenho que trabalhar no meio da lama, com as mãos sem luva", explica.

Ele disse que passou por tratamento médico. E recebeu como diagnóstico a suspeita de leptospirose, uma doença infecciosa causada pela bactéria do gênero Leptospira, comumente adquirida através do contato com água ou solo contaminados pela urina de animais infectados.

O Ministério da Saúde recomentou que casos suspeitos de leptospirose no Rio Grande do Sul devem iniciar o tratamento contra a doença imediatamente, sem a necessidade de confirmação laboratorial.