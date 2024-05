Conselho da Petrobras demite diretor financeiro e sócio de Prates

O diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobras, Sergio Caetano Leite, foi demitido nesta quarta-feira (15) do cargo pelo conselho de administração. A informação foi antecipada pela coluna.

A proposta partiu do presidente do conselho, Pietro Mendes, que justificou a relação próxima de Leite com Jean Paul Prates, demitido ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles são sócios em empresas.

Dois conselheiros votaram contra a destituição do diretor, alegando que não estava prevista na pauta. São eles: Marcelo Gasparino da Silva e Francisco Petros. Todos os demais votaram a favor.