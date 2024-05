Advogado de Trump sugere que pagamento por silêncio foi extorsão

Por Jack Queen e Brendan Pierson e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - Um advogado de Donald Trump tentou enquadrar nesta quinta-feira o pagamento pelo silêncio de uma estrela pornô que está no centro do seu julgamento criminal como extorsão, questionando um advogado envolvido no acordo sobre suas negociações de dinheiro por sujeira com outras celebridades.

O questionamento do advogado de defesa Emil Bove do advogado Keith Davidson indicou a estratégia da equipe legal de Trump de minar a credibilidade das testemunhas da acusação, no primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos EUA na história.