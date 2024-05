Agro avança sobre quase metade do RS e soja quintuplica em menos de 40 anos

Pampa foi o bioma mais atingido no período

A perda de vegetação ocorreu nos dois biomas do Rio Grande do Sul. Na Mata Atlântica, que ocupa as regiões leste e nordeste do estado, as áreas naturais encolheram 16% de 1985 a 2022, cedendo lugar especialmente à soja. Já no pampa, que predomina no oeste e no sul gaúchos, a redução de áreas naturais foi de 21%.

No pampa, o principal uso dos campos é para a pecuária. Segundo o professor Heinrich Hasenack, a criação de gado pode ser um uso sustentável para o bioma, porque os animais convivem com a vegetação nativa e ajudam a podá-la. O problema, segundo ele, é que em muitos lugares a atividade é feita com pouco cuidado ou excesso de cabeças de gado, o que degrada o solo.

A agricultura, segundo Hasenack, também costuma ser feita sem cuidado com o bioma. O professor afirma que é comum, por exemplo, que o cultivo de soja deixe as áreas degradadas, porque o plantio é feito sem o manejo adequado.