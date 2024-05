Governador do RS diz que 'muitas mais mortes' serão registradas devido às chuvas no estado

(Reuters) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse nesta quinta-feira que "muitas mais mortes" serão registradas no estado devido às chuvas intensas, afirmando que se trata do pior desastre climático que já ocorreu no RS.

A declaração de Leite ocorreu em reunião de emergência com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Santa Maria, no sul do estado.

De acordo com o relatório mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os eventos climáticos extremos na região já fizeram 13 mortes, com 21 desaparecidos e mais de 5.300 pessoas desalojadas.