Líder do Hamas discute negociações de cessar-fogo em Gaza com autoridades de Egito e Catar

O comunicado acrescentou que Haniyeh havia afirmado o "espírito positivo do grupo em estudar a proposta de cessar-fogo" na ligação telefônica com Kamel, do Egito.

O Hamas disse no sábado que havia recebido a mais recente posição de Israel e que a estudaria antes de apresentar uma resposta.

Segundo o jornal Al-Qahera News, afiliado ao Estado egípcio, uma fonte egípcia de alto nível não identificada afirmou que a delegação do Hamas chegaria ao Cairo nos próximos dois dias.

Em entrevista à Reuters, uma autoridade palestina próxima à mediação também disse que a visita da delegação do Hamas poderia ocorrer nos próximos dois dias.

O comunicado do Hamas acrescentou que as negociações a serem realizadas no Cairo visam "amadurecer um acordo que atenda às demandas de nosso povo e acabe com a agressão".

Outra nota do Hamas nesta quinta-feira informou que Haniyeh e o primeiro-ministro do Catar concordaram em continuar as discussões em andamento para "amadurecer um acordo" por meio da mediação do Catar e do Egito.