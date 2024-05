A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, diz abrigado em Gramado

Depois de duas pessoas terem morrido após um deslizamento no bairro de Três Pinheiros, em Gramado (RS), todo o local foi desocupado. Mais de 1.000 pessoas do município estão desalojadas após as fortes chuvas que atingiram todo o Rio Grande do Sul no último mês.

Marcos Moreira, 38, que trabalha com saúde pública, dorme há uma semana em um abrigo localizado nas dependências da igreja São José Operário, no centro de cidade. Além dele, 20 famílias também estão abrigadas no local — totalizando cerca de 60 pessoas, entre homens, mulheres e crianças.

Abrigado, ele também ajuda como voluntário no mesmo abrigo. Na noite desta sexta (17), enquanto o termômetro da cidade marcava 11ºC, ele ajudava a levar para dentro da igreja doações que chegavam de carro, como marmitas e roupas.