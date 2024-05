Trump cita investigação sobre Biden em tentativa de arquivar seu caso de documentos confidenciais

O procurador especial Jack Smith, liderando o processo dos documentos, defendeu em um documento judicial anterior que a suposta obstrução de Trump -- que incluiu instruir assessores a mover caixas com documentos confidenciais e tentar convencer seu advogado a mentir aos investigadores -- diferencia o caso de Trump do de Biden.

Robert Hur, procurador especial que investigou os documentos confidenciais encontrados na casa e no ex-escritório de Biden, mencionou a cooperação do atual presidente com seu inquérito e citou “distinções materiais” com o caso de Trump em um relatório publicado em fevereiro. Hur se recusou a apresentar acusações criminais contra Biden, mas encontrou algumas evidências de que Biden deliberadamente manteve materiais sensíveis após deixar a Vice-Presidência em 2017.

Cannon já rejeitou duas outras tentativas de Trump de arquivar o caso.

(Reportagem de Andrew Goudsward)