Governo de Portugal teme que derrota parlamentar seja prenúncio de paralisia política

Uma coalizão liderada pelo Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita, venceu a eleição de 10 de março por uma pequena margem sobre os socialistas, enquanto o Chega quadruplicou seus assentos no Parlamento mais fragmentado em 50 anos.

Os analistas dizem que o governo pode ter vida curta e que seu primeiro grande teste será no final do ano, quando o Parlamento votará a lei orçamentária de 2025.

"Estamos assistindo com espanto a um novo padrão parlamentar, no qual o PS e o Chega estão em conluio em uma coalizão negativa para minar a atividade do governo", disse o ministro de Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, na quinta-feira.

Ele classificou a medida aprovada como "uma profunda irresponsabilidade orçamentária", pois custará ao Estado cerca de 180 milhões de euros somente no próximo ano e um total de 1,5 bilhão de euros até 2040.

A proposta legislativa foi apresentada pelo PS, que governou Portugal nos últimos oito anos e sempre rejeitou o fim dos pedágios rodoviários enquanto esteve no poder.

O PSD votou contra a medida. O partido governista apoiou uma redução gradual dos pagamentos nas oito rodovias, em vez de um fim abrupto.