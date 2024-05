União e ES rejeitam proposta da Samarco sobre reparação de tragédia; MG pede ajustes

Na nova proposta apresentada no mês passado, de 127 bilhões de reais, as mineradoras apontaram que 37 bilhões de reais já foram desembolsados.

Do montante restante, 72 bilhões de reais seriam pagos ao governo federal, aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios, durante um período, conforme informou a Vale anteriormente, sem detalhar.

Os demais cerca de 18 bilhões de reais seriam usados para liquidar obrigações futuras.

A AGU adicionou que "além das alterações que desnaturam o teor do texto pactuado, o aumento de valor apresentado continua muito distante do valor proposto pelo Poder Público ao final de 2023, pois não interessa à repactuação os valores alegadamente já gastos pela Fundação Renova ou o valor que as empresas estimam gastar com as obrigações de fazer que remanescerão responsáveis".

Na proposta anterior, no ano passado, as mineradoras apresentaram 42 bilhões de reais a serem pagos, pontuou a AGU.

Dentre os pontos alterados no texto, a AGU citou que a nova redação prevê uma retirada de rejeitos de mineração do rio Doce muito inferior ao que já havia sido negociado, a transferência da obrigação de recuperação de nascentes e áreas degradadas para o Poder Público e o encerramento do gerenciamento das áreas contaminadas.