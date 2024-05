Governo liberará cerca de R$ 1 bi em emendas parlamentares para RS, diz Pimenta

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, anunciou nesta segunda-feira que serão liberados cerca de 1 bilhão de reais em emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que atingiram o Estado.

"Hoje à tarde estará sendo feito todo o encaminhamento para pagamento de 534 milhões (de reais) de emendas individuais de parlamentares gaúchos e gaúchas e, até a quarta-feira, serão mais 80 milhões de emendas de bancada", anunciou ministro em reunião de abertura de escritório do governo federal de monitoramento no Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com o ministro, há expectativa de liberação de mais de 500 milhões, com expectativa de liberação de mais recursos.