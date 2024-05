Ultimato eleva pressão sobre Netanyahu por plano para Gaza

A mídia israelense relatou um descontentamento crescente dentro da instituição de segurança do país no decorrer da guerra, com autoridades alertando que a falta de qualquer planejamento estava transformando vitórias táticas em derrotas estratégicas.

Sem mais ninguém para governar Gaza, o Hamas tem se reagrupado repetidamente, até mesmo nas áreas mais atingidas, onde Israel dizia ter eliminado o grupo anteriormente.

Nos últimos dias, houve combates pesados no campo de refugiados de Jabaliya, no norte, e no bairro de Zeitoun, nos arredores da Cidade de Gaza.

Enquanto isso, tropas israelenses estão entrando em partes da cidade de Rafah, ao sul, no que dizem ser uma operação limitada. Os combates na região deslocaram cerca de 800 mil pessoas, muitas das quais já haviam fugido de outras áreas, e prejudicaram seriamente o fornecimento de ajuda humanitária.

Negociações mediadas pelos Estados Unidos, Catar e Egito, visando um cessar-fogo e a libertação de dezenas de reféns mantidos pelo Hamas, parecem estar paralisadas, com muitas das famílias dos reféns e seus apoiadores culpando o governo israelense.

"Algo deu errado", disse Gantz em seu discurso. "Decisões essenciais não foram tomadas. Os atos de liderança necessários para garantir a vitória não foram realizados. Uma pequena minoria assumiu o comando do navio israelense e o está conduzindo em direção a um muro de pedras."