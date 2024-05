Biden deve restringir acesso a asilo na fronteira entre EUA e México, dizem fontes

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos deve restringir os pedidos de asilo na fronteira entre EUA e México por meio de uma nova regulamentação que pode ser emitida já nesta quinta-feira, segundo três fontes com conhecimento do assunto, em uma medida com o objetivo de reduzir travessias ilegais.

A regulamentação exigira que os imigrantes fossem avaliados em um estágio inicial de triagem de asilo para determinar se deveriam ser barrados e rapidamente deportados, de acordo com as fontes, que pediram anonimato por discutir o planejamento interno do governo. Eles acrescentaram que a medida parecia ter um escopo limitado.