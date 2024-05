Distribuidoras devem compartilhar eletricistas e equipamentos para retomar energia no RS, diz MME

SÃO PAULO (Reuters) - Distribuidoras de energia de todo o país devem compartilhar eletricistas e equipamentos de infraestrutura para ajudar no restabelecimento dos serviços de energia elétrica e na reconstrução do parque elétrico do Rio Grande do Sul, que sofre com graves enchentes desde a semana passada, segundo plano estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia.

Segundo a pasta, 500 eletricistas de outros Estados reforçarão as equipes das concessionárias gaúchas, tendo apoio das Forças Armadas para deslocamento.

Atualmente, mais de 4.000 funcionários das distribuidoras locais, como a RGE, CPFL, e CEEE, da Equatorial, operam em regime de revezamento, de forma ininterrupta.