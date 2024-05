Reino Unido expulsará adido de defesa russo por "atividade maligna"

"Expulsaremos o adido de defesa russo, que é um oficial de inteligência militar não declarado", disse Cleverly.

"Vamos remover o status de instalações diplomáticas de várias propriedades ligadas à Rússia no Reino Unido... Estamos impondo novas restrições aos vistos diplomáticos russos, inclusive limitando o tempo que os diplomatas russos podem passar no Reino Unido."

Na semana passada, os membros da Otan disseram estar "profundamente preocupados" com os recentes ataques que atribuíram à Rússia e que afetaram República Tcheca, Estônia, Alemanha, Letônia, Lituânia, Polônia e Reino Unido.

Em abril, um homem britânico foi acusado de suposta atividade hostil estatal com a intenção de beneficiar a Rússia, inclusive por supostamente recrutar outras pessoas para um ataque incendiário a uma propriedade comercial ligada à Ucrânia em Londres.

Na quarta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que as alegações britânicas de envolvimento russo no ataque incendiário eram absurdas e faziam parte de uma guerra de informações.

(Reportagem de Sarah Young)