Sul de Gaza tem apenas três dias de combustível para serviços de saúde, diz OMS

LONDRES (Reuters) - A Organização Mundial da Saúde informou nesta quarta-feira que só há combustível suficiente para manter os serviços de saúde no sul da Faixa de Gaza por mais três dias.

Centenas de milhares de palestinos buscaram refúgio no sul de Gaza, fugindo dos combates mais ao norte do enclave palestino. Israel ameaçou um grande ataque à cidade de Rafah, ao sul, para derrotar milhares de combatentes do Hamas que, segundo o país, estão escondidos lá, e suas tropas estão agora lutando contra o grupo islâmico nos arredores de Rafah.

A OMS disse que uma entrega de combustível para a área foi negada nesta quarta-feira. Também afirmou que o Hospital Abu Yousef al-Najjar, em Rafah, um dos três hospitais da cidade, já não estava mais funcionando. Alguns de seus equipamentos foram transferidos para hospitais de campanha, afirmou a OMS.