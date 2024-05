Votação em Indiana mostra que Trump ainda tem problemas com republicanos resistentes

Por James Oliphant

WASHINGTON (Reuters) - Enquanto Donald Trump lidava com o julgamento pela compra do silêncio de uma estrela pornô em um tribunal de Manhattan, a centenas de quilômetros eleitores de Indiana mostravam que o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos ainda tem trabalho pela frente para conquistar os céticos em seu partido.

As primárias da terça-feira no Estado do Meio-Oeste revelaram um apoio surpreendente à antiga rival de Trump, Nikki Haley, com mais de 30% dos eleitores em algumas áreas do Estado se recusando a votar em Trump.