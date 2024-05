Assembleia Geral da ONU apoia candidatura palestina à adesão plena

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) apoiou de forma esmagadora nesta sexta-feira a proposta palestina para se tornar membro pleno da ONU, reconhecendo-a como qualificada para participar e recomendando que o Conselho de Segurança "reconsidere o assunto favoravelmente".

A votação da Assembleia Geral, composta por 193 membros, serviu como uma pesquisa do apoio global à proposta palestina de se tornar membro pleno da ONU - uma medida que reconheceria efetivamente um Estado palestino - depois que os Estados Unidos vetaram a proposta no Conselho de Segurança no mês passado.