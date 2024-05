Biden brinca e diz que Trump deveria ter injetado água sanitária em si mesmo

"Lembra que ele disse que a melhor coisa a fazer é injetar um pouco de alvejante no seu braço? Foi isso que ele disse. E ele estava falando sério. Eu gostaria que ele tivesse feito isso um pouco", disse Biden.

Durante os primeiros meses da pandemia em 2020, Trump disse que uma "injeção dentro" do corpo humano com um desinfetante como alvejante ou álcool isopropílico poderia ajudar a proteger contra o vírus.

Biden também ironizou o que chamou de "cartas de amor" de Trump com o líder norte-coreano Kim Jong Un, embora Biden tenha se referido erroneamente a Kim como o presidente da Coreia do Sul.

Trump se reuniu com Kim e trocou correspondências com o norte-coreano, cópias das quais foram mantidas em uma pasta de folhas soltas no Salão Oval.

Um porta-voz da campanha de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as falas de Biden.

Biden já havia ironizado o comentário de Trump sobre o alvejante antes, em 24 de abril, em Washington, dizendo que Trump havia injetado em si mesmo e que "tudo foi para o cabelo".