Putin propõe manutenção de premiê no cargo em busca de continuidade

Não há nenhuma indicação de que Putin planeja uma grande reformulação do governo, que inclui o veterano Sergei Shoigu, responsável pela defesa da Rússia desde 2012, e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, responsável pela diplomacia russa há duas décadas.

Manter seu governo intacto enviaria uma mensagem de estabilidade e de satisfação de Putin com o progresso de sua equipe no país e no exterior, dizem os analistas.

"O presidente Vladimir Vladimirovich Putin apresentou à Duma uma proposta sobre a candidatura de Mikhail Vladimirovich Mishustin para o cargo de presidente do governo", disse o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, no Telegram.

"Hoje, os deputados tomarão uma decisão responsável em nome de seus eleitores sobre essa questão", disse Volodin.

Dizia-se que Mishustin, um burocrata de carreira, não tinha ambições políticas antes de Putin indicá-lo como primeiro-ministro em 2020. Sem experiência nos serviços de segurança, ele não faz parte da chamada facção siloviki (homens fortes) de veteranos de inteligência próximos a Putin.

No entanto, apesar de manter um perfil discreto, Mishustin tem sido creditado por manter a economia russa funcionando depois que os aliados de Kiev atingiram o país com sanções que complicaram muito o financiamento para as empresas russas e reduziram os mercados para os vastos recursos naturais do país.