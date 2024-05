Putin diz que avanço das forças russas na Ucrânia ocorre conforme planejado

Putin, em uma reunião no Kremlin com o novo ministro da Defesa, Andrei Belousov, o secretário do Conselho de Segurança, Sergei Shoigu, e generais de alto escalão, disse que o trabalho das Forças Armadas estava "prosseguindo de acordo com o plano" aprovado pelo Estado-Maior.

"Quanto mais eficazmente vocês trabalharem na linha de frente, mais chances teremos de resolver essa questão pacificamente", disse Putin aos generais. "É isso que sempre buscamos, e eu sempre falei sobre isso."

As forças russas abriram este mês uma nova frente na região de Kharkiv, que abriga a segunda maior cidade da Ucrânia, forçando a Ucrânia a enviar soldados de outras partes da linha de frente.

O Ministério da Defesa da Rússia disse na quarta-feira que havia assumido o controle de mais dois assentamentos na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, e um na região de Zaporizhzhia, no sul.

Putin agradeceu Shoigu por seu trabalho anterior no cargo de ministro da Defesa. Ele afirmou que "muitas coisas não estavam claras antes do início das hostilidades" e disse que Shoigu o ajudaria a gerenciar as seções militares e de segurança do Estado.

Putin disse que havia nomeado Belousov, que estava vestido com um terno civil, devido ao aumento dos gastos com defesa e segurança, que, segundo ele, chegariam a 8,7% do produto interno bruto ou um pouco mais. Isso ainda está abaixo do nível soviético de 13% em meados da década de 1980.