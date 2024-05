Provas da promotoria reforçam depoimento de Michael Cohen em julgamento de Trump, dizem especialistas

Durante o interrogatório, o advogado de defesa Todd Blanche procurou minar a credibilidade de Cohen, retratando-o como um vira-casaca que implicou falsamente seu ex-chefe por despeito. A defesa estabeleceu as bases para argumentar que Trump não estava envolvido nos detalhes dos reembolsos a Cohen no centro do caso.

Embora os promotores não tenham conseguido corroborar totalmente as versões de Cohen sobre suas conversas individuais com Trump, eles estabeleceram amplamente que Trump estava ciente do esquema, retratando-o como um microgerenciador dos negócios e das finanças da família, disse a professora Rebecca Roiphe, da New York Law School.

Empresário de longa data de Nova York, cuja primeira entrada na política foi uma candidatura à Casa Branca, Trump escreveu livros, segundo foi mostrado ao júri, com declarações como: "Peça para ver todas as faturas" e "Se você não conhece todos os aspectos do que está fazendo...você está se preparando para algumas surpresas indesejáveis".

Roiphe, ex-procuradora do gabinete do Ministério Público de Manhattan, disse: "Parte do que a promotoria fez bem foi corroborar outras partes do depoimento de Michael Cohen de forma muito completa", acrescentando: "Há muitas evidências circunstanciais que ligam Trump aos pagamentos".

Trump, que, aos 77 anos, é 20 anos mais velho que Cohen, declarou-se inocente de 34 acusações criminais de falsificação de registros de negócios, apontando reembolsos a Cohen pelo dinheiro do silêncio de Daniels como serviços jurídicos do advogado.

Os promotores dizem que os registros alterados encobriram violações da lei eleitoral e da lei tributária - já que o dinheiro era essencialmente uma contribuição não declarada para a campanha de Trump - que elevam os crimes de contravenções a crimes puníveis com até quatro anos de prisão.