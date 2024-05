Espanha convoca embaixador depois de Milei chamar esposa do premiê de "corrupta"

Outros ministros também condenaram o discurso de Milei, que descreveu o socialismo como “amaldiçoado e cancerígeno”. Sánchez lidera o Partido Socialista da Espanha.

“Com o seu comportamento, Milei levou a relação entre a Espanha e a Argentina ao estado mais sério da história recente”, disse Albares em um comunicado em vídeo.

A visita de Milei quebrou o protocolo diplomático, uma vez que ele se recusou a se encontrar com o rei Felipe da Espanha e com Sánchez, preferindo promover seu livro ao lado do líder do Vox, Santiago Abascal, no comício do partido.

O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse em publicação no X que “os ataques contra familiares de líderes políticos não têm lugar na nossa cultura”.

(Reportagem de Ana Cantero)