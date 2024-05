Ex-assessor reconhece ter roubado empresa de Trump em julgamento sobre suborno

Dentro do tribunal, Trump se sentou à mesa do réu, ouvindo Daniels contar sua versão do tempo que passaram juntos com detalhes escabrosos. Outras testemunhas, incluindo Cohen, discutiram os esforços para enterrar histórias pouco lisonjeiras envolvendo Trump, que já enfrentou várias acusações de mau comportamento sexual.

Os advogados de Trump disseram na semana passada que não achavam que precisariam de muito tempo, a menos que Trump optasse por testemunhar.

"Essa é outra decisão que precisamos refletir", disse Blanche na quinta-feira, o último dia do julgamento.

Se optar por testemunhar, Trump terá a oportunidade de refutar o relato detalhado de Daniels sobre o encontro em Lake Tahoe, Nevada. Ele não seria restringido por uma ordem que o impede, em outros ambientes, de criticar testemunhas, jurados e parentes do juiz e dos promotores.

No entanto, ele enfrentaria o interrogatório dos promotores, que poderiam tentar expor inconsistências em sua história. Qualquer mentira dita sob juramento poderia expô-lo a outras acusações criminais de perjúrio.

A última vez que Trump compareceu como testemunha em um julgamento civil de fraude comercial foi no ano passado, prestando um depoimento desafiador e desconexo que irritou o juiz Arthur Engoron, que estava supervisionando o caso. Engoron ordenou que ele pagasse 355 milhões de dólares em multas depois de descobrir que ele fraudulentamente exagerou seu patrimônio líquido para enganar credores.