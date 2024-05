Israel pretende ampliar ofensiva em Rafah, diz ministro da Defesa aos EUA

"Estamos comprometidos em ampliar a operação terrestre em Rafah com o objetivo de desmantelar o Hamas e recuperar os reféns", disse Gallant ao assessor de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, segundo comunicado do gabinete de Gallant.

Israel acredita que dezenas de reféns do ataque do Hamas na fronteira em 7 de outubro estão sendo mantidos em Rafah.

As potências ocidentais e o Egito expressaram preocupação com o destino de centenas de milhares de palestinos deslocados que estão abrigados lá, apesar das garantias israelenses sobre as salvaguardas humanitárias.

A agência da ONU para refugiados palestinos, UNRWA, disse na segunda-feira que estima que 810.000 pessoas fugiram de Rafah desde 6 de maio - potencialmente mais da metade da população da cidade em tempos de guerra.

Não houve comentário imediato dos EUA sobre as conversas com Gallant.

A nota do gabinete de Gallant informa que ele "apresentou ao assessor (de segurança nacional) Sullivan as provisões que Israel implementou para retirar a população da área de Rafah e para estabelecer a resposta humanitária apropriada".