Egito usará "todos os cenários" para preservar segurança, diz fonte à emissora Al Qahera

CAIRO (Reuters) - O respeito do Egito por tratados não o impede de usar “todos os cenários para preservar sua segurança nacional e os direitos históricos dos palestinos”, disse nesta terça-feira uma fonte de alto escalão do país, de acordo com a emissora Al Qahera News, afiliada ao Estado.

A reportagem chega no momento em que as tensões crescem entre Egito e Israel pela operação militar israelense na cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, e em seus arredores, pouco além da fronteira com o Egito.

Israel e Egito assinaram um tratado de paz em 1979 e, durante anos, cooperaram estreitamente em segurança na fronteira compartilhada e na fronteira entre Gaza e Egito.