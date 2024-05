ANÁLISE-Economia em dificuldades aguarda vencedor das eleições no Reino Unido

O desempenho econômico do Reino Unido desde a crise de coronavírus foi o mais fraco entre as economias do G7, com exceção da Alemanha, que também foi fortemente atingida pelo salto dos preços de energia após a invasão da Rússia à Ucrânia.

E a incapacidade do país de manter o ritmo de seus pares em termos de crescimento de produtividade contribuiu para um distanciamento de padrão de vida em comparação com outros países europeus.

Pessoas com renda média no Reino Unido são 20% mais pobres que seus equivalentes na Alemanha e 9% na França, segundo pesquisa da Fundação Resolution, do Centro para Performance Econômica e da Fundação Nuffield.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, sofrendo para reverter uma imensa desvantagem nas pesquisas de opinião, tentou animar os eleitores ao dizer que a economia está virando uma página após uma curta e superficial recessão no segundo semestre do ano passado.

Em um discurso para anunciar a eleição, Sunak mencionou uma queda na inflação para quase 2%, segundo dados publicados nesta quarta-feira -- de um pico superior a 11% em 2022 -- como prova de que os seus planos estão funcionando.

“Estabilidade econômica sempre foi apenas o começo”, disse. “A questão agora é como e em quem vocês confiam para transformar essa fundação em um futuro seguro para vocês, sua família e para o nosso país”.