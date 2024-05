Irlanda, Espanha e Noruega anunciam reconhecimento do Estado palestino

Israel iniciou sua guerra em Gaza em retaliação a um ataque do Hamas em 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas e fez mais de 250 reféns, de acordo com os cálculos israelenses. As operações de Israel no enclave já mataram mais de 35.000 palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

A Espanha e seus aliados passaram meses fazendo lobby junto às nações europeias, incluindo França, Portugal, Bélgica e Eslovênia, para obter apoio para o reconhecimento de um Estado palestino.

"Hoje, a Irlanda, a Noruega e a Espanha estão anunciando que reconhecem o Estado da Palestina", disse o primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, em uma coletiva de imprensa em Dublin.

"Cada um de nós agora tomará as medidas nacionais necessárias para dar efeito a essa decisão."

Ele acrescentou que a Irlanda é inequívoca no reconhecimento total de Israel e de seu direito de existir "com segurança e em paz com seus vizinhos", e pediu que todos os reféns em Gaza sejam imediatamente devolvidos.

Em Oslo, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, disse que a única alternativa para uma solução política entre israelenses e palestinos é "dois Estados vivendo lado a lado em paz e segurança".