Milhares de trabalhadores da construção são demitidos na Argentina em meio a corte de gastos por Milei

Milei tem suspendido a maioria das obras de infraestrutura pública no país, ajudando a melhorar as finanças do Estado, mas prejudicando a atividade de construção, que caiu 42% em março, segundo dados oficiais. Pelo menos 50.000 trabalhadores da construção civil perderam seus empregos entre novembro e fevereiro, e os órgãos do setor afirmam que agora esse número pode estar próximo de 100.000.

"Sabíamos que, se esse governo entrasse, não investiria dinheiro em obras civis", disse Vázquez, que não votou em Milei. "Mas nunca imaginamos que seria tão abrupto."

A queda na atividade econômica e na construção na Argentina é quase sem precedentes, com o declínio recente no mesmo nível da pandemia da Covid-19, quando o governo paralisou grande parte da economia para impedir a propagação do vírus.

Os economistas disseram que a interrupção das obras públicas tem sido uma parte fundamental do reequilíbrio do orçamento do Estado, mas tem tido um custo alto para a economia e os trabalhadores.

Em uma resposta por escrito à Reuters, a Secretaria de Obras Públicas disse que havia auditado mais de 2.700 projetos, alguns dos quais seriam descartados e outros transferidos para controle provincial ou municipal. Apontou também atrasos e custos excessivos que tornaram a retomada de alguns projetos "inviável".

Enquanto isso, as perdas de empregos estão aumentando. Dos 2.417 projetos que receberam fundos públicos no final do ano passado, apenas 300 ainda estavam sendo financiados em fevereiro, de acordo com dados oficiais. A construção civil representa cerca de 10% do total de empregos.