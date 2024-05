Brasil está entre prioridades diplomáticas da China, diz chanceler chinês

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que seu país sempre colocou o Brasil entre suas prioridades diplomáticas e que Pequim reconhece o status e a influência internacional do Brasil, de acordo com comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês.

As declarações, disse a pasta, foram feitas durante encontro de Wang com o assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-chanceler Celso Amorim.

No encontro, acrescentou a chancelaria chinesa, Wang também disse a Amorim que a China está disposta a fortalecer a cooperação estratégica com o Brasil e melhorar o posicionamento das relações bilaterais entre os dois países.