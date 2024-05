China realiza exercícios militares em torno de Taiwan em resposta à posse de novo presidente

A China, que considera Taiwan como seu próprio território, criticou o discurso de posse de Lai na segunda-feira, no qual ele pediu que a China pare com suas ameaças, afirmando que os dois lados do estreito "não são subordinados um ao outro".

Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, chamou Lai de "vergonhoso".

Lai tem proposto diversas vezes a realização de conversas com a China, mas tem sido rejeitado. Ele afirma que somente o povo de Taiwan pode decidir seu futuro e rejeita as reivindicações de soberania de Pequim.

O Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês disse que havia iniciado exercícios militares conjuntos, envolvendo o Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Força de Foguetes, em áreas próximas a Taiwan durante a manhã.

Os exercícios estão sendo realizados no Estreito de Taiwan, no norte, no sul e no leste de Taiwan, bem como nas áreas ao redor das ilhas de Kinmen, Matsu, Wuqiu e Dongyin, disse o comando em um comunicado, a primeira vez que os exercícios chineses incluíram áreas ao redor dessas ilhas.

A mídia estatal disse que a China enviou dezenas de caças com mísseis e realizou ataques simulados, junto de navios de guerra, contra alvos militares de alto valor.