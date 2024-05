Mortes confirmadas por enchentes no RS sobem para 163, há 72 desaparecidos

Com ruas alagadas em todo o Estado, a transmissão de doenças também passou a ser um perigo e o governo gaúcho já confirmou duas mortes por leptospirose.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há previsão de temporais em várias regiões gaúchas nesta quinta, incluindo a capital Porto Alegre.

Além disso, o aeroporto Salgado Filho e o porto de Porto Alegre seguem fechados. A base aérea de Canoas, na região metropolitana da capital, receberá voos comerciais devido ao alagamento do principal aeroporto que liga Porto Alegre a destinos no Brasil e no exterior.

(Por Eduardo Simões)