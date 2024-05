Multidão lota cidade sagrada do Irã para enterro de Raisi

Flores foram jogadas em seu caixão enquanto ele era exibido vagarosamente em um caminhão, em meio a uma multidão de pessoas, antes do enterro no santuário Imã Reza, o local mais sagrado do islamismo no Irã, com sua cúpula dourada e reverenciado como local de descanso do imã Ali al-Reza, desde o século 9. Raisi era natural de Mashhad, localizada 900 quilômetros a leste de Teerã.

Mais cedo, milhares prestaram suas homenagens em quando seu caixão era exibido em carreata pela cidade de Birjand.

Os oito passageiros e tripulantes morreram quando o helicóptero de Raisi caiu em uma região montanhosa perto da fronteira com o Azerbaijão. Entre os mortos estava o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian.

O Irã decretou cinco dias de luto pela morte de Raisi, que seguia as visões linha-dura de Khamenei, seu mentor, com o objetivo de consolidar o poder do clero xiita, reprimir dissidências públicas e adotar uma política externa dura, como nas negociações com os Estados Unidos para restaurar o pacto nuclear firmado em 2015.

A eleição presidencial foi marcada para o dia 28 de junho.

Uma cerimônia foi realizada para relembrar Amirabdollahian no Ministério das Relações Exteriores, em Teerã, onde o atual ministro, Ali Bagheri Kani, o descreveu como um mártir que “garantiu a natureza revolucionária do Ministério das Relações Exteriores”.