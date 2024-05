Presidente do Irã será enterrado em cidade sagrada nesta 5ª

DUBAI (Reuters) - O falecido presidente do Irã, Ebrahim Raisi, será enterrado na cidade sagrada de Mashhad nesta quinta-feira, quatro dias após ter morrido em um acidente de helicóptero, junto do ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, e outras seis pessoas.

O caixão de Raisi foi levado de avião para Mashhad, no nordeste do Irã, depois que uma procissão fúnebre foi realizada para ele na manhã de quinta-feira na cidade de Birjand, no leste do país, onde milhares de pessoas prestaram suas homenagens enquanto seus restos mortais eram conduzidos pelas ruas em uma carreata.

Mais tarde, o avião que transportava o caixão de Raisi chegou a Mashhad, sua cidade natal, onde ele será sepultado no santuário Imam Reza, o local islâmico mais sagrado do Irã e reverenciado pelos muçulmanos xiitas como o local de descanso de Imam Ali al-Reza, do Século 9.