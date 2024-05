Trump realizará comício em South Bronx em aceno a eleitores negros

Esse não é o caso de Nova York, que Trump perdeu por 23 pontos percentuais em 2020 e não tem chance de vencer este ano, segundo analistas políticos. Mas um comício bem assistido realizado na cidade e coberto pelas principais redes de TV poderia ajudar a projetar sua mensagem para os eleitores negros e hispânicos em todo o país.

"Acho que isso faz parte de uma narrativa mais ampla em que ele está tentando diminuir o apoio de Biden entre os homens negros e latinos, principalmente", disse Christina Greer, professora associada de Ciência Política da Fordham University. "Ao ir para South Bronx, ele pode dizer: 'Estou falando com comunidades que Joe Biden considera garantidas'."

O foco de Trump nos eleitores negros reflete os esforços de ambos os candidatos para olhar além de suas bases no que as pesquisas nacionais mostram ser um confronto acirrado. Cerca de 40% dos eleitores registrados em uma pesquisa recente da Reuters/Ipsos disseram que votariam em Biden se a eleição fosse hoje, com a mesma proporção escolhendo Trump.

Trump ganhou a Presidência dos EUA em 2016 com menos apoio dos eleitores negros e hispânicos do que qualquer outro presidente em pelo menos 40 anos, e depois recuperou terreno com ambos os grupos na disputa de 2020.

Na pesquisa do New York Times/Siena College em março, Trump foi escolhido por 23% dos negros e 46% dos hispânicos entrevistados em um confronto direto com Biden. Isso é muito mais alto do que os 12% dos eleitores negros e 32% dos hispânicos que Trump conquistou em 2020, de acordo com as pesquisas de boca de urna da Edison Research.

Os analistas políticos atribuíram a queda do apoio de Biden entre os eleitores não brancos neste ciclo eleitoral, em parte, ao impacto desproporcional da inflação sobre as pessoas que vivem de salário em salário.