Famílias de vítimas de tiroteio em escola processam Meta, Microsoft e fabricante de armas

Por Joseph Ax

(Reuters) - Famílias de vítimas do tiroteio na escola primária de Uvalde, no Texas, em 2022, entraram com duas ações judiciais nesta sexta-feira contra a empresa controladora do Instagram, Meta, a Activision Blizzard e sua controladora Microsoft e a fabricante de armas Daniel Defense, alegando que elas teriam cooperado para comercializar armas perigosas para adolescentes impressionáveis, caso do atirador de Uvalde.J

Juntas, as queixas de homicídio culposo argumentam que a Daniel Defense -- fabricante de armas com sede na Geórgia -- usou o Instagram e o videogame Call of Duty, da Activision, para comercializar seus rifles de assalto para meninos adolescentes, enquanto a Meta e a Microsoft facilitaram a estratégia com uma supervisão negligente e sem levar em conta as consequências.