Na Rússia em guerra, menores trocam a sala de aula pelo campo de tiro

VLADIKAVKAZ, Rússia (Reuters) - David, um estudante russo de 14 anos de idade, aprendeu algo novo neste mês: disparar uma Kalashnikov com precisão é mais complicado do que com uma pistola.

Com outros alunos, ele experimentou as armas como parte do treinamento militar básico, recurso do programa escolar que havia sido abandonado nos últimos anos da União Soviética, mas foi reintroduzido desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia.

Neste mês, na cidade de Vladikavkaz, no sul do país, adolescentes com uniformes de camuflagem revezavam-se entre o disparo de armas e a prática de primeiros socorros sob o olhar de instrutores.