Putin quer cessar-fogo na Ucrânia com linhas de frente atuais, dizem fontes

Por Guy Faulconbridge e Andrew Osborn

MOSCOU/LONDRES (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, está pronto para interromper a guerra na Ucrânia com um cessar-fogo negociado que reconheça as linhas atuais do campo de batalha, disseram quatro fontes russas à Reuters, afirmando que ele está preparado para lutar se Kiev e o Ocidente não responderem.

Três das fontes, familiarizadas com as discussões na comitiva de Putin, disseram que o veterano líder russo expressou frustração a um pequeno grupo de conselheiros sobre o que ele vê como tentativas apoiadas pelo Ocidente para impedir as negociações e a decisão do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy de descartar as negociações.