Ataques russos à cidade ucraniana de Kharkiv matam pelo menos dois e deixam feridos

O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse que muitas pessoas ainda estavam desaparecidas, mas não forneceu números. Autoridades disseram que até 200 pessoas poderiam estar no hipermercado no momento dos ataques.

“O ataque teve como alvo o centro comercial, onde havia muitas pessoas -- isto é claramente terrorismo”, disse Terekhov.

Equipes de resgate, médicos e jornalistas saíram correndo do prédio e se deitaram de bruços temendo um possível segundo ataque -- característica comum dos recentes ataques da Rússia.

Segunda maior cidade da Ucrânia, situada a 30 km (18 milhas) da fronteira russa, Kharkiv tem sido alvo de ataques russos há algumas semanas. As tropas russas também organizaram uma incursão nas áreas do norte da região de Kharkiv no início deste mês.