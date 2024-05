G7 tentará usar ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia

Por Gavin Jones e Giuseppe Fonte e David Lawder

STRESA, Itália (Reuters) - O G7 vai avaliar maneiras de usar a receita futura de ativos russos que estão congelados para ajudar a Ucrânia, disseram neste sábado os chefes financeiros das democracias industriais do grupo dos sete países mais desenvolvidos do mundo (G7), de acordo com o rascunho de um comunicado ao qual a Reuters teve acesso.

O G7 e seus aliados congelaram cerca de 300 bilhões de dólares de ativos russos pouco depois que Moscou invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022.