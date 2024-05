Coreia do Norte notifica Japão sobre intenção de lançar foguete com satélite

TÓQUIO (Reuters) - A Coreia do Norte notificou o Japão sobre seu plano de lançar um foguete transportando um satélite espacial em direção ao Mar Amarelo e a leste da Ilha de Luzon entre 27 de maio e 4 de junho, informou a Guarda Costeira japonesa nesta segunda-feira (ainda domingo no Brasil).

O aviso vem antes de uma reunião de cúpula trilateral entre Japão, Coreia do Sul e China marcada para ocorrer ainda nesta segunda-feira.

Autoridades de Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul conversaram por telefone em resposta ao aviso e compartilharam a opinião de que o lançamento de um satélite pela Coreia do Norte usando tecnologia de mísseis balísticos violaria as resoluções da ONU, disse o Ministério das Relações Exteriores do Japão.